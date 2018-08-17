Собрать семантическое ядро по категориям + Анализ

1 этап

Нужно собрать семантическое ядро по категориям интернет магазина и отсортировать - проанализировать его

2 этап

На соответствующей странице на сайте - прописать правильные метатеги для каждого раздела

Количество категорий - 300 шт.

От Вас стоимость за 1 категорию и сколько в день можете делать?