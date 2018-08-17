Проставить 10 крауд-ссылок с незаспамленных крауд-площадок

Проставить ссылки нужно 3 страницы равномерно по 3 - 4 крауд-ссылки соответственно на сайт в тематике бесплатные игры онлайн, который продвигается в США

Сайт и подробное тз по сайту вышлю после выбора исполнителя

Анкор лист - на ваше усмотрение, однако не меньше 50% безанкорных в виде названия сайта, URL-адресов и слов-указателей: на этом сайте, посмотрите тут.

Главное правило - полезность, естественность и привлекательность для пользователя.

Можно полностью и безанкор.

Проставлять сообщения с крауд-ссылками нужно только на площадках, отобранных по таким критериям

Ahrefs Domain Rank от 30

Неспамные - количество входящих ссылок на сайт должно быть больше, чем количество исходящих с него ссылок по Ahrefs

Посещаемость по SimilarWeb за последний месяц от 10 000 посетителей

Индексация страниц, на которых проставляются ссылки и ссылок на них

Отсутствие санкций - нет значительной просадки по трафику за последний месяц - проверяем по SimilarWeb

Прокаченность профиля на площадке - от 20 сообщений и профиль полностью заполнен (фото, личные данные), без подписи

Давать ответы только в тех обсуждениях, в которых не более 50% ответов со ссылками

Публикуем только уникальные сообщения без ошибок с количеством символов минимум 700, чтобы дать подробный и полезный ответ на вопрос человека

Сообщение может содержать отсылки на другие источники, фото и видеоматериалы, которые дополняют его, придают естественности и не делают его явно рекламным

Комментарий должен характеризоваться детализацией событий и показывать, что человек, который отвечает на вопрос, сталкивался с такой ситуацией

Гарантия 1 месяц на удаление комментария/снятие ссылки в нем с момента его размещения

Постепенно проставляем крауд-ссылки в течение всего срока заказа, каждый день, а не в один-два дня все ссылки

Отправляем страницы c опубликованными ответами с крауд-ссылками на индексацию через специализированные сервисы (покажу сервис)

Работаем на ресурсах с региональных IP-адресов - через ВПН. Если площадка российская, то публикуем ответы с крауд-ссылками с российских IP. Если зарубежная (например, США)- то с украинских. Сервис предоставлю

Следим за ответной реакцией на проставленные экспертные комментарии для поддержание обсуждений в теме

С одного домена-донора не должно быть проставлено более 2 ссылок и только с одного сайта за один заказ. Это можно сделать только в том случае, если свежих и тематических тем вы действительно не можете найти. Можно проставить 2 ссылки с одного домена только 1 раз за 1 заказ. С других сайтов в рамках одного заказа проставлять ссылки нельзя, если можно найти свежие и тематические темы на других сайтах

Постоянно искать новые площадки для размещения ссылок. В рамках нового заказа по этому же сайту (при дальнейшем сотрудничестве) не должно быть проставлено более 30 % ссылок с старого домена (с которого уже проставляли ссылки). Остальные 70 % должны быть с новых доменов.

Проанализировать ссылочный профиль продвигаемого сайта для того, чтобы найти сайты, с которых еще не проставлены ссылки на сайт. Т.е, чтобы найти новых доноров, которые еще не ссылаются на сайт и с них проставлять ссылки

Темы создавать не нужно. Последний коммент в теме должен быть не позднее 1 месяца. Тема должна быть тематическая или околотематическая. Коммент должен максимально полно и подробно отвечать на вопрос человека.

В день нужно проставить минимум 1-2 комментария в день. Всего нужно проставить 10 комментариев

Если ссылка будет удалена в течение месяца, то нужно провести замену удаленных крауд-ссылок в опубликованных комментариях за свой счет

Навыки к исполнителю

Обязательное знание английского языка на уровне B — Самостоятельное владение - минимум Intermediate, лучше - Upper-Intermediate

Преимуществом является наличие прокаченных аккаунтов на площадках, подходящие под указанные выше критерии

Наличие сертификатов/дипломов по прохождению школ/курсов/факультета в вузе по английскому языку также является преимуществом при выборе исполнителя

Продвигаемый сайт предоставлю выбранному исполнителю