Добрый день ! надо сделать сео доработку небольшого сайта на вордпресс - по текстам, по ключевым словам и т.д. Цель - что бы сайт хорошо был виден в поиске ...
Проставить 10 крауд-ссылок с незаспамленных крауд-площадок
Проставить ссылки нужно 3 страницы равномерно по 3 - 4 крауд-ссылки соответственно на сайт в тематике бесплатные игры онлайн, который продвигается в США
Сайт и подробное тз по сайту вышлю после выбора исполнителя
Анкор лист - на ваше усмотрение, однако не меньше 50% безанкорных в виде названия сайта, URL-адресов и слов-указателей: на этом сайте, посмотрите тут.
Главное правило - полезность, естественность и привлекательность для пользователя.
Можно полностью и безанкор.
Проставлять сообщения с крауд-ссылками нужно только на площадках, отобранных по таким критериям
Ahrefs Domain Rank от 30
Неспамные - количество входящих ссылок на сайт должно быть больше, чем количество исходящих с него ссылок по Ahrefs
Посещаемость по SimilarWeb за последний месяц от 10 000 посетителей
Индексация страниц, на которых проставляются ссылки и ссылок на них
Отсутствие санкций - нет значительной просадки по трафику за последний месяц - проверяем по SimilarWeb
Прокаченность профиля на площадке - от 20 сообщений и профиль полностью заполнен (фото, личные данные), без подписи
Давать ответы только в тех обсуждениях, в которых не более 50% ответов со ссылками
Публикуем только уникальные сообщения без ошибок с количеством символов минимум 700, чтобы дать подробный и полезный ответ на вопрос человека
Сообщение может содержать отсылки на другие источники, фото и видеоматериалы, которые дополняют его, придают естественности и не делают его явно рекламным
Комментарий должен характеризоваться детализацией событий и показывать, что человек, который отвечает на вопрос, сталкивался с такой ситуацией
Гарантия 1 месяц на удаление комментария/снятие ссылки в нем с момента его размещения
Постепенно проставляем крауд-ссылки в течение всего срока заказа, каждый день, а не в один-два дня все ссылки
Отправляем страницы c опубликованными ответами с крауд-ссылками на индексацию через специализированные сервисы (покажу сервис)
Работаем на ресурсах с региональных IP-адресов - через ВПН. Если площадка российская, то публикуем ответы с крауд-ссылками с российских IP. Если зарубежная (например, США)- то с украинских. Сервис предоставлю
Следим за ответной реакцией на проставленные экспертные комментарии для поддержание обсуждений в теме
С одного домена-донора не должно быть проставлено более 2 ссылок и только с одного сайта за один заказ. Это можно сделать только в том случае, если свежих и тематических тем вы действительно не можете найти. Можно проставить 2 ссылки с одного домена только 1 раз за 1 заказ. С других сайтов в рамках одного заказа проставлять ссылки нельзя, если можно найти свежие и тематические темы на других сайтах
Постоянно искать новые площадки для размещения ссылок. В рамках нового заказа по этому же сайту (при дальнейшем сотрудничестве) не должно быть проставлено более 30 % ссылок с старого домена (с которого уже проставляли ссылки). Остальные 70 % должны быть с новых доменов.
Проанализировать ссылочный профиль продвигаемого сайта для того, чтобы найти сайты, с которых еще не проставлены ссылки на сайт. Т.е, чтобы найти новых доноров, которые еще не ссылаются на сайт и с них проставлять ссылки
Темы создавать не нужно. Последний коммент в теме должен быть не позднее 1 месяца. Тема должна быть тематическая или околотематическая. Коммент должен максимально полно и подробно отвечать на вопрос человека.
В день нужно проставить минимум 1-2 комментария в день. Всего нужно проставить 10 комментариев
Если ссылка будет удалена в течение месяца, то нужно провести замену удаленных крауд-ссылок в опубликованных комментариях за свой счет
Навыки к исполнителю
Обязательное знание английского языка на уровне B — Самостоятельное владение - минимум Intermediate, лучше - Upper-Intermediate
Преимуществом является наличие прокаченных аккаунтов на площадках, подходящие под указанные выше критерии
Наличие сертификатов/дипломов по прохождению школ/курсов/факультета в вузе по английскому языку также является преимуществом при выборе исполнителя
Продвигаемый сайт предоставлю выбранному исполнителю
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