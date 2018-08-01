Рекламные баннеры для сайта на 4x языках и 8 размеров. Автомобильная тематика (автозапчасти). Русский, Эстонский, Финский, Английский. Тексты составленные уже на всех языках я пришлю позже. Готовые баннеры нужны до 07.10.2018 для ...
- Баннеры34 заявкиЗакрыт6 лет назад
Нужен опытный специалист в SEO оптимизации интернет-магазина www.avaruosad.ee для настройки SEO. Улучшение показателей выдачи сайта в органическом поиске. Продвижение всех существующих слов на сайте, кодов, категорий, описания и фотографий. Сайт на 4х языках и ...Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗакрыт7 лет назад
Добрый день. XML / CSV система. Добавление новых поставщиков. Полная настройка. Все категории с названиями и желаемыми языками перенести с одной платформы на OpenCart интернет-магазин. Надо будет как минимум 9 языков. ...Сайты «под ключ»17 заявокЗакрыт7 лет назад
XML / CSV система. Добавление новых поставщиков. Полная настройка. Все категории с названиями и желаемыми языками перенести с одной платформы на OpenCart интернет-магазин. Надо будет как минимум 5 языков. ...Наполнение сайтов2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Добрый день. На двери наклейки будут. 350x370mm 2tk - просто черный фон. 760x350mm 1tk - баннер на двери. 760x610mm 1tk - время работы магазина на двери. ...Баннеры1 исполнительЗавершен7 лет назад