avaruosad

Кирилл Аст avaruosad

 
39 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Баннер на сайт 8 размеров и 4 языка

    Рекламные баннеры для сайта на 4x языках и 8 размеров. Автомобильная тематика (автозапчасти). Русский, Эстонский, Финский, Английский. Тексты составленные уже на всех языках я пришлю позже. Готовые баннеры нужны до 07.10.2018 для ...

    Баннеры34 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • SEO оптимизация - Yandex / Google

    Нужен опытный специалист в SEO оптимизации интернет-магазина www.avaruosad.ee для настройки SEO. Улучшение показателей выдачи сайта в органическом поиске. Продвижение всех существующих слов на сайте, кодов, категорий, описания и фотографий. Сайт на 4х языках и ...

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Закрыт
    7 лет назад

  • Програмирование сайта (создать сайт под ключ)

    Добрый день. XML / CSV система. Добавление новых поставщиков. Полная настройка. Все категории с названиями и желаемыми языками перенести с одной платформы на OpenCart интернет-магазин. Надо будет как минимум 9 языков. ...

    Opencart
    Сайты «под ключ»17 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Програмирование сайта

    XML / CSV система. Добавление новых поставщиков. Полная настройка. Все категории с названиями и желаемыми языками перенести с одной платформы на OpenCart интернет-магазин. Надо будет как минимум 5 языков. ...

    Opencart
    Наполнение сайтов2 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Дизайн баннера, вывеска на стену

    Добрый день. На двери наклейки будут. 350x370mm 2tk - просто черный фон. 760x350mm 1tk - баннер на двери. 760x610mm 1tk - время работы магазина на двери. ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

Отзывы фрилансеров

benk94
Игорь 
31 год
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
$20
10 баллов
7 лет назад
Дизайн баннера, вывеска на стену
Грамотная постановка задачи, всегда на связи! Было приятно работать!
Все отлично и заказ выполнен корректно!
Ответный отзыв