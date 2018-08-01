Рекламные баннеры для сайта на 4x языках и 8 размеров. Автомобильная тематика (автозапчасти). Русский, Эстонский, Финский, Английский. Тексты составленные уже на всех языках я пришлю позже. Готовые баннеры нужны до 07.10.2018 для ...