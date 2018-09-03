SEO-аудит сайта интернет-магазина

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Завершен18 заявок212 просмотров

﻿Приветствую!

Необходим СЕО-аудит работающего интернет магазина, после редизайна сайта за полтора года не были восстановлены позиции в поисковой выдаче, несмотря на большое количество усилий, нужно понять в чем дело.

7 лет назад
Aleks7
47 лет
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

redjired
37 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
7 лет назад
$66
3 дня
Работа выполнена в оговоренный срок, качество и результаты полностью устраивают, продолжаем сотрудничество.
Отличный заказчик. Буду рад продолжению сотрудничества. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

redjired
37 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
7 лет назад