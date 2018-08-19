CRO аудит вебсайта

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт5 заявок184 просмотра

Собственно, Subj. Проведение комплексного CRO аудита вебсайта, с выдачей четкого Плана внедрения улучшений (акцент на улучшении продающих качеств вебсайта и юзабилити). Цель - повышение конверсии, улучшение лидогенерации с вебсайта, т.д.

Интересует четкий План действий желательно в виде КП по проведению аудита, стоимость работ и сроки.

Спасибо!

Лидогенерация
7 лет назад
dp920374
Дмитрий 
55 лет
7 лет в сервисе
Был
4 года назад

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