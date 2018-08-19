Сделать полный SEO Аудит сайта

$8
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт5 заявок174 просмотра

Сделать полный SEO Аудит сайта Начиная от технических факторов, заканчивая Внешними факторами.

Делая аудит сайта просьба обратить особое внимание на две страницы:

Главная - https://grandholidaykids.ru/ - Ключ: Агентство детских праздников

Наши аниматоры - https://grandholidaykids.ru/animatori.html - Ключ: Заказать аниматора

В конце задания дать действенные рекомендации по продвижению сайта.

7 лет назад
guest_14747090415875
9 лет в сервисе
Был
3 года назад

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