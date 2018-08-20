Требуется провести начальное SEO-проектирование для сайта клиники

Сайту клиники нужно провести начальное SEO-проектирование

Предлагаем такой подход к работе На основаниинижеизложенного плана мы хотим получить базовое ценовое предложение - после

чего, изучив портфолио потенциальных исполнителей, выберем лучшее предложение и

немедленно начнем работать.

Примерный фронт работ (для продуманного и максимально рыночного предложения):

1. Комплексный SEO-аудит сайта и разработка схемы внутренней оптимизации:

- аудит коммерческих факторов;

- аудит ссылочной массы;- проведение SEO-аудита;

- изучение ключевых запросов,

используемых конкурентами;

- ознакомление с собранными ранее 8 сегментами СЯ

(предоставляется заказчиком);

- составление обновленного семантического ядра

(2000+ наиболее актуальных запросов);

2. SEO-проектирование

- распределение ключевых фраз по посадочным страницам;

- рекомендации по формированию структуры сайта в текстовом и графическом форматах;

- построение структуры страниц под кластеры

коммерческих запросов (проектирование новых разделов, страниц, поддиректорий,

поддоменов, лендингов)

- Построение уровней вложенности структуры, с учетом

логики и практик сильных конкурентов в выдаче;

- составление задания на SEO-копирайт

с перелинковкой (все работы по копирайтингу просьба считать отдельно!).

- составление оптимизированных тегов Title, Meta-Keywords, Meta-Description, H1;

- указание перечня схем микроразметки обязательных к использованию на сайте;

- указание принципа сформирования URL посадочных

страниц;

Отдельно: Написание оптимизированных текстов для важных при продвижении страниц сайта.

Отдельно: Внедрение правок по внутренней оптимизации сайта и настройка движка по замечаниям и рекомендациям, которые

были выявлены в ходе проведения аудита.

3. Углубление оптимизации сайта на 600+ запросов:

-подборка ключевых фраз релевантных тематике сайта для увеличения охвата целевой аудитории;

- распределение запросов по страницам, обновление структуры сайта;-

составление:- - оптимизированных тегов (Title, H1, H2, Meta-Description,

Meta-Keywords) для посадочных страниц;- - задания на копирайт с учетом

перелинковки по обновленной структуре сайта;- копирайтинг статей по

составленному заданию;- разработка и внесение оптимизации на сайт.

Отдельно. Наращивание непокупной ссылочной массы(привлечение органического трафика). Интересуют только авторитетные ссылки с

ресурсов близкой тематики - примерный ссылочный бюджет!

Дальнейшие блоки аналогичны в рамках ежемесячного обслуживания (указать стоимость обслуживания)

Работа через безопасную сделку или по факту - как удобнее. В заявке, пожалуйста указывайте хотя бы примерные стоимость работ. Если всех все устроит, есть и другие подобные задачи, интересно дологосрочное сотрудничество.