Требуется Seo-продвижение сайта. Прежде чем выбрать исполнителя, хочу изначально услышать четкий план действий. Что планируете выполнить. Какие методы планируете использовать. По ответам на данные вопросы в заявке, и после ...
Требуется провести начальное SEO-проектирование для сайта клиники
Сайту клиники нужно провести начальное SEO-проектирование
Предлагаем такой подход к работе На основаниинижеизложенного плана мы хотим получить базовое ценовое предложение - после
чего, изучив портфолио потенциальных исполнителей, выберем лучшее предложение и
немедленно начнем работать.
Примерный фронт работ (для продуманного и максимально рыночного предложения):
1. Комплексный SEO-аудит сайта и разработка схемы внутренней оптимизации:
- аудит коммерческих факторов;
- аудит ссылочной массы;- проведение SEO-аудита;
- изучение ключевых запросов,
используемых конкурентами;
- ознакомление с собранными ранее 8 сегментами СЯ
(предоставляется заказчиком);
- составление обновленного семантического ядра
(2000+ наиболее актуальных запросов);
2. SEO-проектирование
- распределение ключевых фраз по посадочным страницам;
- рекомендации по формированию структуры сайта в текстовом и графическом форматах;
- построение структуры страниц под кластеры
коммерческих запросов (проектирование новых разделов, страниц, поддиректорий,
поддоменов, лендингов)
- Построение уровней вложенности структуры, с учетом
логики и практик сильных конкурентов в выдаче;
- составление задания на SEO-копирайт
с перелинковкой (все работы по копирайтингу просьба считать отдельно!).
- составление оптимизированных тегов Title, Meta-Keywords, Meta-Description, H1;
- указание перечня схем микроразметки обязательных к использованию на сайте;
- указание принципа сформирования URL посадочных
страниц;
Отдельно: Написание оптимизированных текстов для важных при продвижении страниц сайта.
Отдельно: Внедрение правок по внутренней оптимизации сайта и настройка движка по замечаниям и рекомендациям, которые
были выявлены в ходе проведения аудита.
3. Углубление оптимизации сайта на 600+ запросов:
-подборка ключевых фраз релевантных тематике сайта для увеличения охвата целевой аудитории;
- распределение запросов по страницам, обновление структуры сайта;-
составление:- - оптимизированных тегов (Title, H1, H2, Meta-Description,
Meta-Keywords) для посадочных страниц;- - задания на копирайт с учетом
перелинковки по обновленной структуре сайта;- копирайтинг статей по
составленному заданию;- разработка и внесение оптимизации на сайт.
Отдельно. Наращивание непокупной ссылочной массы(привлечение органического трафика). Интересуют только авторитетные ссылки с
ресурсов близкой тематики - примерный ссылочный бюджет!
Дальнейшие блоки аналогичны в рамках ежемесячного обслуживания (указать стоимость обслуживания)
Работа через безопасную сделку или по факту - как удобнее. В заявке, пожалуйста указывайте хотя бы примерные стоимость работ. Если всех все устроит, есть и другие подобные задачи, интересно дологосрочное сотрудничество.
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