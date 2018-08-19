Нужен опытный специалист в SEO оптимизации интернет-магазина www.avaruosad.ee для настройки SEO. Улучшение показателей выдачи сайта в органическом поиске. Продвижение всех существующих слов на сайте, кодов, категорий, описания и фотографий. Сайт на 4х языках и ...
Провести аудит сайта для дальнейшей сео оптимизации
Здравствуйте уважаемые фрилансеры!
Необходимо провести аудит сайта hookahrent.net. Дать рекомендации по улучшению сайта с технической стороны, наполнению, юзабилити, подготовить сайт к продвижению по ключевым словам в Гугле.
Прошу скидывать четкий план работы с сайтом, сроки и стоимость.
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