SEO для сайта

Требуется Seo-продвижение сайта.

Прежде чем выбрать исполнителя, хочу изначально услышать четкий план действий.

Что планируете выполнить. Какие методы планируете использовать.

По ответам на данные вопросы в заявке, и после общения выберу исполнителя.

Жду ваших предложений

Наши ожидания - вывод проекта в топ Яндекса и Гугл по определенным запросам.

Сроки? Бюджет в месяц?

От вас будет требоваться отчет о проделанной работе постоянно, если мы будем сотрудничать с вами.