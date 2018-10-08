Продвижение сайта, увеличение продаж

Есть успешный сайт, ниша - фармацевтика. Продажа лекарств. В СЕО сайт занимает хорошие позиции, но всегда есть куда расти. В настоящий момент ищем маркетолога со свежими идеями и опытом реализации их. Необходимо прокачать сайт по всеми возможным направлениям рекламы и охвата целевой аудитории. Цель - увеличение продаж.

Если у вас есть такой опыт, готов пообщаться.