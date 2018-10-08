Доброго дня уважаемые фрилансеры. Для сайта http://www.a-lux.kz компания занимается созданием сайтов под ключ в Алматы ипо всему Казахстану требуется закупить несколько ссылок на авторитетных ресурсах. Необходимо обучить меня как правильно выбирать площадку для ...
Продвижение сайта, увеличение продаж
Есть успешный сайт, ниша - фармацевтика. Продажа лекарств. В СЕО сайт занимает хорошие позиции, но всегда есть куда расти. В настоящий момент ищем маркетолога со свежими идеями и опытом реализации их. Необходимо прокачать сайт по всеми возможным направлениям рекламы и охвата целевой аудитории. Цель - увеличение продаж.
Если у вас есть такой опыт, готов пообщаться.
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