Продвижение сайта, увеличение продаж

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Завершен16 заявок244 просмотра

Есть успешный сайт, ниша - фармацевтика. Продажа лекарств. В СЕО сайт занимает хорошие позиции, но всегда есть куда расти. В настоящий момент ищем маркетолога со свежими идеями и опытом реализации их. Необходимо прокачать сайт по всеми возможным направлениям рекламы и охвата целевой аудитории.  Цель - увеличение продаж. 

Если у вас есть такой опыт, готов пообщаться. 

7 лет назад
tsvirkun
Руслан 
41 год
10 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад

Выбранный исполнитель

seo-specialist
Иван 
43 года
9 лет в сервисе
Был
22 дня назад
7 лет назад
$500
31 день
Все отлично, провели анализ сайта, выявили слабые стороны предыдущего продвижения. Работаем над оптимизацией . Рекомендую Ивана. Сотрудничество продолжаем в долгосрок.
Руслан очень хороший заказчик. Оплачивал все во время, также оперативно согласовывал и принимал все работы. Никаких пролблем не возникло. Рекомендую данного заказчика, как добросовестного и приятного в общении клиента. ))

Заявки фрилансеров

seo-specialist
Иван 
43 года
9 лет в сервисе
Был
22 дня назад
7 лет назад

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