Закуп ссылочной массы

$45
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт2 заявки172 просмотра

Доброго дня уважаемые фрилансеры.

Для сайта http://www.a-lux.kz компания занимается созданием сайтов под ключ в Алматы ипо всему Казахстану требуется закупить несколько ссылок на авторитетных ресурсах.

Необходимо обучить меня как правильно выбирать площадку для закупа ставить анкоры и т.д.

Сделать эту операцию с моего аккаунта.

Большую роль играет качество ссылки на бюджет скупиться не будем - готовы закупать дорогие ссылки с хорошим рейтингом. Сайт в целом занимает неплохие позиции в Google кз . Яндекс нас не интересует.

45 баксов это стоимость за ваше обучение по закупу ссылок.

На ссылки выделю отдельный бюджет

Приоритет выбора исполнителя: цене за заказ ниже чем у меня указано 45 и отзывам по схожим проектам.

7 лет назад
a-luxkz
Иван 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
774 отзыва(-6)

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