Закуп ссылочной массы

Доброго дня уважаемые фрилансеры.

Для сайта http://www.a-lux.kz компания занимается созданием сайтов под ключ в Алматы ипо всему Казахстану требуется закупить несколько ссылок на авторитетных ресурсах.

Необходимо обучить меня как правильно выбирать площадку для закупа ставить анкоры и т.д.

Сделать эту операцию с моего аккаунта.

Большую роль играет качество ссылки на бюджет скупиться не будем - готовы закупать дорогие ссылки с хорошим рейтингом. Сайт в целом занимает неплохие позиции в Google кз . Яндекс нас не интересует.

45 баксов это стоимость за ваше обучение по закупу ссылок.

На ссылки выделю отдельный бюджет

Приоритет выбора исполнителя: цене за заказ ниже чем у меня указано 45 и отзывам по схожим проектам.