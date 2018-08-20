Нужно сделать шаги , которые указаны в данной статье - http://seovam.com.ua/kak-raskrutit-svoj-pervyj-sajt-sem-shagov-k-uspehu/ Говорите , сколько это будет стоить и за какой период времени сможете сделать работу
Настроить Google Webmaster (Search Console)
Необходимо настроить 2 сайта и убрать ошибки(в поиске гугл отображаются иероглифы)
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