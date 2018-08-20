Трафик на HYIP-проект

Трафик можно брать из любых источников, главное, чтобы он был целевой. Предпочтительны Хайп-Мониторинги. Приветствуется Агрессивный Маркетинг. Оплата после выполненной работы или по договоренности. Это не единственное наше задание, поэтому, выполнив его, мы обеспечим вас постоянной стабильной работой с другими проектами. Запомните, что ваш заработок полностью зависит от качества выполненной вами работы.

Писать в Телеграм. @hyip_projectt

Зарплата начинается от 300$ в день.

Ждем всех желающих на собеседование. Будут проведены тесты на выявление лучших.

Спасибо