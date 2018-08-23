Задачи:- seo оптимизация статей для публикации в СМИ- собрать семантическое ядро- спарсить мета-теги и заголовки с сайтаЦель:повысить индексацию в поисковиках, забить первые страницы поисковиков проектом и CEO
Продвижение немецкого сайта
Необходимо продвижение немецкого сайта в Google. Ключевые запросы, адрес сайта и регионы продвижения во вложении. Стоимость и сроки вывода в ТОП?
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