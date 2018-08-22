Ищу эксперта SЕО

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт16 заявок236 просмотров

Ищу эксперта с SEO

Нужно провести аудит сайта + сделать то, что Вы найдете согласно этому аудиту

(т.е. действия единоразовые, без последующего сопровождения)

https://prazdnikon.ru/

Задача - выйти в ТОП-1 по запросам (Яндекс + Гугл)

Организация праздников

Организация корпоративов

Организация юбилеев

Организация дня рождения

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Ищу человека с РЕАЛЬНЫМ успешным кейсами по высококонкурентным запросам + который сможет показать рекомендации от своих клиентов

===

+ также хочу понимания что я получу от Ваших действий, т.е. если станет лучше, то насколько лучше, как мы будем измерять что стало лучше?ми цена нашей договоренности, если обещанный Вами результат не произойдет, то что?

7 лет назад
PrazdnikON
Андрей 
38 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад

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Нет заявок фрилансеров

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