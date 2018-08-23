ГУГЛ ГЕРМАНИЯ продвижение сайта биржи квест комнат.

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт4 заявки184 просмотра

!!! Плис не скидывать шаблонных предложений. Интересуют исполнители только с большим опытом работы на европейском рынке !!!  

Добрый день уважаемые специалисты СЕО,  

Необходимо коплексное решение по следующему проекту: roomout.de

Биржа (портал) квест комнат в Германии. 

Задачи которые необходимо выполнить (исходя из Ваших рекомендаций, список может быть дополнен): 

1. Анализ структуры сайта и его "годности" для успешного продвижения в гугле.  

2. Семантическое ядро (уже есть, в приложении), нужно проверить его и если необходимо дополнить.  

3. Предложения по написани тегов, мегатегов и тд,  

4. Предложения по написанию статей в блог.  

5. Вывод в топ 3 по основным ключевым позициям.  

Буду рад пообщаять лично по скайпу. 

С уваженим,  

Валентин Мицкевич 

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7 лет назад
nolben
37 лет
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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