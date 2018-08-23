ГУГЛ ГЕРМАНИЯ продвижение сайта биржи квест комнат.

!!! Плис не скидывать шаблонных предложений. Интересуют исполнители только с большим опытом работы на европейском рынке !!!

Добрый день уважаемые специалисты СЕО,

Необходимо коплексное решение по следующему проекту: roomout.de

Биржа (портал) квест комнат в Германии.

Задачи которые необходимо выполнить (исходя из Ваших рекомендаций, список может быть дополнен):

1. Анализ структуры сайта и его "годности" для успешного продвижения в гугле.

2. Семантическое ядро (уже есть, в приложении), нужно проверить его и если необходимо дополнить.

3. Предложения по написани тегов, мегатегов и тд,

4. Предложения по написанию статей в блог.

5. Вывод в топ 3 по основным ключевым позициям.

Буду рад пообщаять лично по скайпу.

С уваженим,

Валентин Мицкевич