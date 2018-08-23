Необходимо продвижение немецкого сайта в Google. Ключевые запросы, адрес сайта и регионы продвижения во вложении. Стоимость и сроки вывода в ТОП?
Проект
Здравствуйте
перед нами стоит такая задача:
1. Перенести сайт на новый хостинг
2. Начать продвигать его (оптимизация внешняя и внутренняя нужна и далее)
3. Параллельно дорабатывать сайт по функционалу.
Название ресурса хотела бы указать в личке
Спасибо большое
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