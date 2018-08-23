Проект

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт14 заявок158 просмотров

Здравствуйте

перед нами стоит такая задача:

1. Перенести сайт на новый хостинг

2. Начать продвигать его (оптимизация внешняя и внутренняя нужна и далее)

3. Параллельно дорабатывать сайт по функционалу.

Название ресурса хотела бы указать в личке

Спасибо большое

7 лет назад
Anna_Marta
Анна 
33 года
7 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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