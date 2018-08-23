Надо провести технический анализ сайта на предмет ошибок с точки зрения СЕО продвижения. Написание техзадания для веб-мастера для проведения изменений.
Seo продвижение
Необходимо seo небольшого магазина. Примерно 1500 запросов, есть вч.
Перед началом работ надо будет обсудить шаги, все детади дам исполнителю.
Заявки фрилансеров
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