Внутренняя оптимизация сайта

Необходимо провести внутреннюю SEO-оптимизицию сайта.

Сайт - СМИ автомобильной тематики https://avtolubiteli.club/

Всего на сайте около 2,5 тыс страниц. Около 80% контента - новости с уникальностью от 60%.

Ещё около 15% - статьи - уникальностью от 90% (была на момент написания).

Необходимо сделать:

1) проверить сайт на наличие чего-либо мешающего продвижению или отсутствие чего-либо, что могло бы помочь (тех. анализ); как такой тех. анализ уже проводился, но дополнительный взгляд не помешает.

2) подобрать страницы для продвижения из существующих на сайте, составить семантическое ядро. Поскольку сайт СМИ и здесь не предполагается платная реклама, запросы должны быть в большей части некоммерческие с низкой конкуренцией.

3) Провести оптимизацию выбранных страниц.

4) Составить схему внутренней перелинковки (если в ней есть смысл) и внедрить её.

5) Составить семантическое ядро для перспективных в продвижении тем, которых нет на сайте. (Журналисты потом напишут статьи на эти темы).

6) Дать рекомендации по оформлению новых статей и новостей для улучшения внутр. оптимизации.

7) Всё что считаете нужным.

План действий изложенный выше обсуждается, если вы посчитаете что чего-то делать не нужно или что-то нужно добавить.

Многое по сайту уже сделано своими силами, но на всё не хватает времени, так что не придётся начинать с нуля.

Доработки функционала сайта сделаем сами, если они потребуются.

Присылайте ваши предложения по стоимость и срокам, а также укажите какие работы планируете выполнять если они будут отличаться от ТЗ указанного выше.