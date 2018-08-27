Нужно продвигать указанные товары на американских торговых площадках. Покупать ничего не нужно, только участвовать. Для выполнения задания потребуется аккаунт на ebay (можно несколько), желательно зарегистрирован в Европе или Америке
Требуются исполнители для CROWD
Необходимо оставлять по одному комментарию с ссылкой на наш сайт.
На форумах, блогах и других ресурсах, где может вестись обсуждение о бизнесе, финансах, способах заработка и сбережений, развитии личности, страховании, недвижимости и т.д. Сначала зайдите на сайт и ознакомьтесь с его содержанием. Ссылку можно ставить на любую статью или фотографию на сайте (но не на главную страницу), поэтому темы для комментариев найти совсем не сложно.
Оплата: 1 USD за комментарий с ссылкой.
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:
Требования к сайту, форуму:
- Рейтинг сайта по MOZ должен быть не менее DA:10 (Domain Authority). Нужно установить расширение MozBar https://chrome.google.com/webstore/search/mozbar для браузера GoogleChrome.
Требования к комментарию:
- Комментарий должен соответствовать теме поста и быть не менее 200 символов без пробелов.
- Пост должен быть с большим количеством просмотров и последнее сообщение не старше месяца.
- Комментарий должен быть ответом на чье-то сообщение и быть полезным.
- В комментарии должна присутствовать "цитата", и ответ с фото(ССЫЛКА) или с ССЫЛКОЙ на статью.
- Ссылка должна быть
- Комментарий должен выглядеть естественно, а не как реклама или спам.
- 1 ссылка на одном любом ресурсе с одного профиля.
- 1 Комментарий = 1 работа.
Запрещается:
- Отвечать на свои топики.
- Копировать и вставлять текст из другого источника.
- Комментировать в давно забытых и устаревших обсуждениях, где нет активности больше месяца, а также в заспамленных (такое обсуждение будет отличаться большим количеством рекламной и малым количеством полезной информации).
- Не принимаются ссылки на: otvet.mail.ru, в соцсетях (vk.com, facebook.com, ok.ru)
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Поисковые системы (SEO)нет заявокЗакрыт7 лет назад
Продвижение финансовой витрины в поисковиках Яндекс, Гугл по России. Белые методы. https://zaim-center.net/ Запросы низкочастотные. Просьба указывать стоимость, и опыт работы в данной тематике.Поисковые системы (SEO)16 заявокЗакрыт7 лет назад
- $30
https://www.versuslaser.com/ сайт по которому нужно собрать семантику ~ 1000 слов Конкуренты: https://canadamedlaser.ca/, https://bellairlaserclinic.ca Основные ключи: "Laser Hair Removal" Дополнительно skin care / skin treatment Гугл КанадаПоисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен7 лет назад
Необходимо seo небольшого магазина. Примерно 1500 запросов, есть вч. Перед началом работ надо будет обсудить шаги, все детади дам исполнителю.Поисковые системы (SEO)18 заявокЗакрыт7 лет назад
Надо провести технический анализ сайта на предмет ошибок с точки зрения СЕО продвижения. Написание техзадания для веб-мастера для проведения изменений.Поисковые системы (SEO)21 заявкаЗакрыт7 лет назад
!!! Плис не скидывать шаблонных предложений. Интересуют исполнители только с большим опытом работы на европейском рынке !!! Добрый день уважаемые специалисты СЕО, Необходимо коплексное решение по следующему проекту: roomout.de ...Поисковые системы (SEO)4 заявкиЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте перед нами стоит такая задача: 1. Перенести сайт на новый хостинг 2. Начать продвигать его (оптимизация внешняя и внутренняя нужна и далее) 3. Параллельно дорабатывать сайт по функционалу. Название ...Поисковые системы (SEO)14 заявокЗакрыт7 лет назад
Необходимо продвижение немецкого сайта в Google. Ключевые запросы, адрес сайта и регионы продвижения во вложении. Стоимость и сроки вывода в ТОП?Поисковые системы (SEO)7 заявокЗакрыт7 лет назад
Задачи:- seo оптимизация статей для публикации в СМИ- собрать семантическое ядро- спарсить мета-теги и заголовки с сайтаЦель:повысить индексацию в поисковиках, забить первые страницы поисковиков проектом и CEOПоисковые системы (SEO)14 заявокЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте. Нужно сделать сео оптимизацию для интернет магазина prntscr.com/klz8pv. Сайт пока еще стадии наполнения. Страны продвижения: Казахстан Россия Украина Литва Отпишитесь пожалуйста по примерному ...Поисковые системы (SEO)12 заявокЗакрыт7 лет назад