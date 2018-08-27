Требуются исполнители для CROWD

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт6 заявок190 просмотров

Необходимо оставлять по одному комментарию с ссылкой на наш сайт. 

На форумах, блогах и других ресурсах, где может вестись обсуждение о бизнесе, финансах, способах заработка и сбережений, развитии личности, страховании, недвижимости и т.д. Сначала зайдите на сайт и ознакомьтесь с его содержанием. Ссылку можно ставить на любую статью или фотографию на сайте (но не на главную страницу), поэтому темы для комментариев найти совсем не сложно.

Оплата: 1 USD за комментарий с ссылкой.

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:

Требования к сайту, форуму: 

- Рейтинг сайта по MOZ должен быть не менее DA:10 (Domain Authority). Нужно установить расширение MozBar https://chrome.google.com/webstore/search/mozbar для браузера GoogleChrome.

Требования к комментарию: 

- Комментарий должен соответствовать теме поста и быть не менее 200 символов без пробелов. 

- Пост должен быть с большим количеством просмотров и последнее сообщение не старше месяца. 

- Комментарий должен быть ответом на чье-то сообщение и быть полезным. 

- В комментарии должна присутствовать "цитата", и ответ с фото(ССЫЛКА) или с ССЫЛКОЙ на статью. 

- Ссылка должна быть 

- Комментарий должен выглядеть естественно, а не как реклама или спам. 

- 1 ссылка на одном любом ресурсе с одного профиля. 

- 1 Комментарий = 1 работа. 

Запрещается: 

- Отвечать на свои топики. 

- Копировать и вставлять текст из другого источника. 

- Комментировать в давно забытых и устаревших обсуждениях, где нет активности больше месяца, а также в заспамленных (такое обсуждение будет отличаться большим количеством рекламной и малым количеством полезной информации). 

- Не принимаются ссылки на: otvet.mail.ru, в соцсетях (vk.comfacebook.comok.ru)

6 лет назад
cof_sxtm
Максим 
37 лет
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Продвижение товаров на интернет аукционе

    Нужно продвигать указанные товары на американских торговых площадках. Покупать ничего не нужно, только участвовать. Для выполнения задания потребуется аккаунт на ebay (можно несколько), желательно зарегистрирован в Европе или Америке

    Поисковые системы (SEO)нет заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • SEO-продвижение сайта

    Продвижение финансовой витрины в поисковиках Яндекс, Гугл по России. Белые методы. https://zaim-center.net/ Запросы низкочастотные. Просьба указывать стоимость, и опыт работы в данной тематике.

    Поисковые системы (SEO)16 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Собрать семантическое ядро на английском

    $30

    https://www.versuslaser.com/ сайт по которому нужно собрать семантику ~ 1000 слов Конкуренты: https://canadamedlaser.ca/, https://bellairlaserclinic.ca Основные ключи: "Laser Hair Removal" Дополнительно skin care / skin treatment Гугл Канада

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Seo продвижение

    Необходимо seo небольшого магазина. Примерно 1500 запросов, есть вч. Перед началом работ надо будет обсудить шаги, все детади дам исполнителю.

    Поисковые системы (SEO)18 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • ГУГЛ ГЕРМАНИЯ продвижение сайта биржи квест комнат.

    !!! Плис не скидывать шаблонных предложений. Интересуют исполнители только с большим опытом работы на европейском рынке !!!   Добрый день уважаемые специалисты СЕО,   Необходимо коплексное решение по следующему проекту: roomout.de ...

    Написание статей
    Поисковые системы (SEO)4 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Проект

    Здравствуйте перед нами стоит такая задача: 1. Перенести сайт на новый хостинг 2. Начать продвигать его (оптимизация внешняя и внутренняя нужна и далее) 3. Параллельно дорабатывать сайт по функционалу. Название ...

    Поисковые системы (SEO)14 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • SEO специалист

    Задачи:- seo оптимизация статей для публикации в СМИ- собрать семантическое ядро- спарсить мета-теги и заголовки с сайтаЦель:повысить индексацию в поисковиках, забить первые страницы поисковиков проектом и CEO

    Поисковые системы (SEO)14 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Сео оптимизация

    Здравствуйте.  Нужно сделать сео оптимизацию для интернет магазина prntscr.com/klz8pv.  Сайт пока еще стадии наполнения.  Страны продвижения:  Казахстан  Россия  Украина  Литва  Отпишитесь пожалуйста по примерному ...

    Поисковые системы (SEO)12 заявок
    Закрыт
    7 лет назад