Нужна часть работы по сео https://jaluzi-moskva.ru/

1) Создать карту запросов по которым будет двигаться сайт по всем страницам на данный момент их ~ 291

2) Внедрение запросов в текст, если его нет в тексте.

(возможно h1- h6 - на данном проекте показало не плохо)

Так же нужно не забыть нормально оформить текст h1-h6

3) Составление рекомендаций по текстам где нужно дописать текст.

4) Поиск и исправление косяков в верстке - т.е. нужно хорошо оттестировать сайт.

5) Получение выводов путем анализа веб мастера и метрики.

*данные по позициям слов предоставлю.