Продвижение сайта

Сайт - СМИ автомобильной тематики https://avtolubiteli.club/ . Ориентирован на Украину.

Всего на сайте около 2,5 тыс страниц. Около 80% контента - новости с уникальностью от 60%.

Ещё около 15% - статьи - уникальностью от 90% (на момент написания).

Многое по сайту уже сделано своими силами, но на всё не хватает времени, так что не придётся начинать с нуля.

Доработки функционала сайта сделаем сами, если они потребуются.

Цель продвижения - получение максимального количества поискового трафика и постоянный рост.

Требование к исполнителю: открытый бюджет, прозрачная закупка ссылок.