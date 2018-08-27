Необходимо оставлять по одному комментарию с ссылкой на наш сайт. На форумах, блогах и других ресурсах, где может вестись обсуждение о бизнесе, финансах, способах заработка и сбережений, развитии личности, страховании, недвижимости и ...
Требуется тестировщик для оценки работы SEO компании
Проведен первый этап SEO - составление семантического ядра, ключевые слова, СЕО тексты, заголовки, названия страниц. Всё это внедрено и предоставлен отчет. Необходимо проверить это на работоспособность и целесообразность для повышения конверсии сайта.
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