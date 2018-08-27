Требуется тестировщик для оценки работы SEO компании

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт15 заявок188 просмотров

Проведен первый этап SEO - составление семантического ядра, ключевые слова, СЕО тексты, заголовки, названия страниц. Всё это внедрено и предоставлен отчет. Необходимо проверить это на работоспособность и целесообразность для повышения конверсии сайта.

7 лет назад
juliaandersen
Саша Кравец 
45 лет
8 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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