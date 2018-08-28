По плану анализа из данной статьи требуется определить основных конкурентов сайта медицинской направленности и провести сео анализ конкурентов с выводами в виде рекомендаций по доработке сайта и возможно стратегии продвижения
Гугл карты
Требуется разместить информацию о компании во всех сервисах согласно инструкции ниже
Интересует минимальная стоимость и возможность дальнейшего сотрудничества по продвижению в указанных сервисах
Заявки фрилансеров
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