ytarefson

Максим ytarefson

 
33 годаРоссия/Ярославль
6 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Создание, разработка сайтов Node/React/Express/MongoDB/Next.js

Добрый день. 

Я фулл-стэк разработчик приложений.

В моих компетенциях создать сайт/приложений с нуля, используя современные технологии и подходы, оптимизировать скорость загрузки, и подключить панель администратора. 

Наиболее востребованные услуги:

- Создание проекта сайта / приложения

- Лэндинг

- Сайт каталог 

- Сайт под "ключ"

Мои навыки:

- JavaScript, HTML, CSS

- Node.js, React, Mobx, Next.js, Express.js

- MongoDB, PostgreSQL 

- Git

- Linux, VPS, Nginx, Apache

Примеры работ:

- https://intersell.su/about  (Сам сайт тоже пример моей работы)

Почта: [email protected]

Telegram: @ytarefson ﻿

JavascriptPostgreSQLMongoDBHTMLCSSLinuxNginxApacheNode.jsNext.jsReact.jsGit

  • Размещение объявлений на сайтах агрегаторах

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    Поисковые системы (SEO)2 заявки
    Закрыт
    5 лет назад