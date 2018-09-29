Добрый день. Есть сайт аренды строительного инструмента и спецтехники, необходимо разместить объявления на максимальном количестве тематический сайтов агрегаторах и досках объявлений. Расцените пожалуйста стоимость для 10 товаров (объявлений), сами тексты объявлений составлять не нужно, требуется только рассылка. Ищем ...
Создание, разработка сайтов Node/React/Express/MongoDB/Next.js
Добрый день.
Я фулл-стэк разработчик приложений.
В моих компетенциях создать сайт/приложений с нуля, используя современные технологии и подходы, оптимизировать скорость загрузки, и подключить панель администратора.
Наиболее востребованные услуги:
- Создание проекта сайта / приложения
- Лэндинг
- Сайт каталог
- Сайт под "ключ"
Мои навыки:
- JavaScript, HTML, CSS
- Node.js, React, Mobx, Next.js, Express.js
- MongoDB, PostgreSQL
- Git
- Linux, VPS, Nginx, Apache
Примеры работ:
- https://intersell.su/about (Сам сайт тоже пример моей работы)
Почта: [email protected]
Telegram: @ytarefson
Я против войны в Украине!
- Поисковые системы (SEO)2 заявкиЗакрыт5 лет назад