Необходимо провести аудит сайта и написать предложения по SEO-продвижению интернет-магазина. Исполнитель выбирается по конкурсной системе: если Ваши предложения окажутся самыми конструктивными, то будем сотрудничать по продвижению в дальнейшем на постоянной основе.
Сео продвижение с нуля англоязычного сайта
Требуется продвижение агентства по криптомаркетингу
никакие работы по сео не велись
упор на гугл и только англ язык пока
начните ответ с цифры 786 и укажите
1 - два последних клиента по теме крипты (если есть) и результат - если нет - прочерк
2 - два последних клиента с английским языком и результат - если нет - прочерк
3 - два последних клиента любых других и результат
4 - диапиазон цен и варианты пакетов продвижения
5 - телеграм юзернейм для связи
Заявки фрилансеров
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