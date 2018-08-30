Сео продвижение с нуля англоязычного сайта

Требуется продвижение агентства по криптомаркетингу

сайт https://goo.gl/uKCJPo

никакие работы по сео не велись

упор на гугл и только англ язык пока

начните ответ с цифры 786 и укажите

1 - два последних клиента по теме крипты (если есть) и результат - если нет - прочерк

2 - два последних клиента с английским языком и результат - если нет - прочерк

3 - два последних клиента любых других и результат

4 - диапиазон цен и варианты пакетов продвижения

5 - телеграм юзернейм для связи