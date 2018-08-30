Сео продвижение с нуля англоязычного сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт6 заявок198 просмотров

Требуется продвижение агентства по криптомаркетингу

сайт https://goo.gl/uKCJPo

никакие работы по сео не велись

упор на гугл и только англ язык пока

начните ответ с цифры 786 и укажите

1 - два последних клиента по теме крипты (если есть) и результат - если нет - прочерк

2 - два последних клиента с английским языком и результат - если нет - прочерк

3 - два последних клиента любых других и результат

4 - диапиазон цен и варианты пакетов продвижения

5 - телеграм юзернейм для связи

7 лет назад
daryaivanova32
Дарья 
38 лет
7 лет в сервисе
Была
7 лет назад

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Нет заявок фрилансеров