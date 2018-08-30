Требуется разместить информацию о компании во всех сервисах согласно инструкции ниже Подробная инструкция Интересует минимальная стоимость и возможность дальнейшего сотрудничества по продвижению в указанных сервисах
Размещение ссылок. Крауд-маркетинг
Всем доброго времени суток! Нужен человек, который будет размещать по 5 ссылок каждый день. Условия достаточно простые, каждый день вы должны размещать 5 ссылок на тематических форумах. Оплата будет проводиться в конце каждой недели или в начале новой недели (в Воскресение или в Понедельник).
Прошу обратить внимание, что ссылки должны быть качественными, живыми, с каким-то посылом и смыслом. То есть ссылка с тематическим околоссылочным текстом. Также, к примеру вы разместили за неделю 35 ссылок и 5 из них были удалены администрацией форумов. В таком случае на следующей недели нужно разместить дополнительно +5 ссылок или же оплата будет произведена за 30 ссылок (с вычетом ссылок, которые были удалены на прошлой неделе).
Оплата: 1 ссылка - 15 грн. (525 грн./неделю)
Где размещать?: только тематические форумы
Тематика: Спорт, Фитнес, Бодибилдинг и пр.
Отчет должен быть в файле эксель с анкорами, адресами линков и ссылки на тему форума, где была проставлена ссылка.
Оплата на Приват, Киви, ЯД или другой способ оплаты.
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