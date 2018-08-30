Требуется продвижение агентства по криптомаркетингу сайт https://goo.gl/uKCJPo никакие работы по сео не велись упор на гугл и только англ язык пока начните ответ с цифры 786 и укажите 1 - ...
Составить 94 ТЗ для написание статей на тематику "туризм"
Главное требование - формирование заголовков на основе поисковой выдачи топ 5 Яндекс и Гугл. Необходимо создать такое ТЗ, которое раскрывает все темы и смыслы, которые есть в топе, возможно дополнить где это логически необходимо
По каждой статье скину файл - на основе которого можно будет составлять ТЗ (один файл для примера прикладываю к заказу).
Тайтл: виза в бразилию
Объем: 4400 - 8800
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Употребление на усмотрение автора:
СПИСОК ССЫЛОК:
http://visaget.ru/amerika/v-braziliju/
http://viza-info.ru/amerika/viza-v-braziliyu-dlya-rossiyan.html
http://brasil-russia.ru/viza-v-braziliyu-dlya-rossiyan/
https://tonkosti.ru/%D0%92%D0%B8%D0%B7%D0%B0_%D0%B2_%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8E
http://nuzhnaviza.ru/amerika/braziliya/
В комментарии к отклику обязательно приложите примеры своих работ или ссылки на них.
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