Составить 94 ТЗ для написание статей на тематику "туризм"

Главное требование - формирование заголовков на основе поисковой выдачи топ 5 Яндекс и Гугл. Необходимо создать такое ТЗ, которое раскрывает все темы и смыслы, которые есть в топе, возможно дополнить где это логически необходимо

По каждой статье скину файл - на основе которого можно будет составлять ТЗ (один файл для примера прикладываю к заказу).

Тайтл: виза в бразилию

Объем: 4400 - 8800

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Употребление на усмотрение автора:

СПИСОК ССЫЛОК:

http://visaget.ru/amerika/v-braziliju/

http://viza-info.ru/amerika/viza-v-braziliyu-dlya-rossiyan.html

http://brasil-russia.ru/viza-v-braziliyu-dlya-rossiyan/

https://tonkosti.ru/%D0%92%D0%B8%D0%B7%D0%B0_%D0%B2_%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8E

http://nuzhnaviza.ru/amerika/braziliya/

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