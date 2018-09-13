Выгрузка из сервиса Serpstat

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Завершен2 заявки260 просмотров

Добрый день!

Нужна выгрузка из Серпстат - отчет Упущенные фразы

Для 10 страниц сайта (страницы из раздела Услуги)

Сайт https://vetdoctor.kiev.ua/

Оплата - договорная

Сроки - 1-5дней

7 лет назад
vladymir777
Володимир 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
166 отзывов(-4)

Выбранный исполнитель

Ezon
41 год
14 лет в сервисе
Был
4 часа назад
7 лет назад
$4
1 день
🤟Спасибо за сотрудничество!👏
Всем рекомендую Владимира. Приятный в общении человек. Своевременная оплата. Интересный заказ. Буду рад снова поработать.

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Ezon
41 год
14 лет в сервисе
Был
4 часа назад
7 лет назад
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