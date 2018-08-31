Объяснить как посчитать клики Аналитиксом

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Закрыт1 заявка158 просмотров

Необходимо в двух словах объяснить, как грамотно поставить цель а Гугл аналитиксе, чтобы считалось кол-во показов и кликов по баннеру. Работа за отзыв с возможностью получения заказов напрямую.

7 лет назад
yaroshevich_y
35 лет
7 лет в сервисе
Была
6 лет назад

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