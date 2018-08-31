Подобрать темы для сайтов и собрать семантику

Описание краткое, исполнителю потому будут даны пояснения и уточнения.

Необходимо подобрать темы для статей на два сайта (сайты покажу исполнителю).

Оплата 100 рублей 1 тема с запросами.

Темы не должны пересекаться с уже имеющимися статьями. Темы могут быть одинаковые для двух сайтов, тогда эта тема для вас будет стоить 200 рублей.

Количество запросов для 1 темы — от 50 штук. Без неявных дублей

Критерии отбора темы: основной интент имеет частоту больше 1500 по вродстат (регион Россия) или в топе по частотному ключу есть страницы с количеством ключей больше 250 по сервису keys.so или serpstat.com (ПС Яндекс)

Темы можно подбирать любым методом, но рекомендую два:

1. С помощью частотного словаря основных запросов из вордстат (поясню);

2. С помощью оценки конкурентов в key.so, serpstat.com (дам список конкурентов).

Схема работы:

1. Вы подбираете название тем и заполняете файл эксель таблицей: название статьи, сайт, обоснование (главные запросы, маска запросов, конкурент), присылаете на согласование.

2. Собираете запросы для согласованных тем (парсинг, чистка, кластеризация).

3. Проверка запросов, оплата.

Тематики для ориентира:

(пособие|выплаты|льготы) (ребенка|детские|декрет|декретные|маме|матери|папе)

многодетная семья

материнский капитал

земельный сертификат многодетным (сертификат на жилье, жилищный)

и другие, которые связаны с государственными выплатами, льготами для семей.