Начальное продвижение интернет-магазина

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт16 заявок202 просмотра

Есть интернет-магазин на WP + WooCommerce, планируемый к открытию. Нужно оптимизировать его для правильных поисковых запросов, поджать хвосты и тп. Вообщем, нужно провести комплекс работ по начальному продвижению, так же настроить рекламные компании в Google и Yandex. Предлагайте свои условия и стоимость.

WooCommerceWordPress
7 лет назад
Nancock
Даниил 
24 года
7 лет в сервисе
Был
месяц назад

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