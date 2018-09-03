Здравствуйте! Нужно сео оптимизация двух сайтов на вп, нужно ключевые слова распределить по страницам и дать рекомендации по СЕО! Возможно сотрудничество на постоянной основе. Ссылки скину в лс. Жду адекватную цену!
SEO продвижение
Ищем человека на SEO продвижение сервиса проката женской одежды!
Здесь описано детальное ТЗ goo.gl/V8ztkV
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