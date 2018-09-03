Организовать закупку ссылок на английском и/или немецком языках

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт3 заявки145 просмотров

Необходимо организовать закупку ссылок для нашего сайта на английском и/или немецком языках для продвижения в иностранных сегментах гугла.

Указывайте, пожалуйста, стоимость своей работы отдельно от бюджета на ссылки и бюджета копирайтинга.

7 лет назад
NIK-aleks
Алексей 
53 года
10 лет в сервисе
Был
2 года назад

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Нет заявок фрилансеров