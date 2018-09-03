Здравствуйте! Нужно сео оптимизация двух сайтов на вп, нужно ключевые слова распределить по страницам и дать рекомендации по СЕО! Возможно сотрудничество на постоянной основе. Ссылки скину в лс. Жду адекватную цену!
Организовать закупку ссылок на английском и/или немецком языках
Необходимо организовать закупку ссылок для нашего сайта на английском и/или немецком языках для продвижения в иностранных сегментах гугла.
Указывайте, пожалуйста, стоимость своей работы отдельно от бюджета на ссылки и бюджета копирайтинга.
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