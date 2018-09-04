Аудит сайта

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Завершен6 заявок317 просмотров

Описание – сделать аудит для zelmatik.ru

7 лет назад
id-underground
Игорь 
40 лет
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

reFLASHer
Сергей 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
7 лет назад
$10
3 дня
Все по пунктом и доступным языком. Спасибо.
Хороший клиент

Заявки фрилансеров

reFLASHer
Сергей 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
7 лет назад