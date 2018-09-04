Требуется разработать кампанию по SEO продвижению

Есть интернет-магазин на WP + WooCommerce, планируемый к открытию. Нужно оптимизировать его для правильных поисковых запросов, поджать хвосты и тп. Вообщем, нужно провести комплекс работ по начальному продвижению, так же настроить рекламные компании в Google ...