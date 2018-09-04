Требуется разработать кампанию по SEO продвижению

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
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Требуется разработать концепцию продвижения веб-проекта. 

Продвижение статьями, поведенческая оптимизация. 

Внутренняя и внешняя оптимизация. 

ПС: Яндекс, Google. 

Интересует топ3. 

Запросы: все связанное с арендой VPS, vps для 1С-Битрикс 

Наличие успешного опыта и практики необходимо. 

Желательно из МСК, чтобы была возможность периодически встречаться общаться для обсуждения концепции. 

Дизайнер, программист наши. Есть свой начинающий SEO специалист, которому можно давать поручения.

7 лет назад
applikaciya
Алексей 
41 год
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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