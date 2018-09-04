Регистрация и размещение ссылок на региональных сайтах, форумах и т.д.

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Закрыт3 заявки160 просмотров

Итак:

нужно размещать ссылки на региональные поддомены типа:

https://penza.site.ru/gidromolot

https://penza.site.ru/lyulki

https://penza.site.ru/kovshi/

https://moskow.site.ru/gidromolot

https://moskow.site.ru/lyulki

https://moskow.site.ru/kovshi/

т.е. регистрироваться на площадках, и оставлять комментарии в тематическх площадках,

создавать рекламные объявления на тематических и региональных форумах/каталогах.

ссылки нужно делать с описаниями или комментариями, т.е.

https://penza.site.ru/gidromolot купить гидромолот в Пензе (или другом городе)

или просто регистировать региональный поддомен , в соответсвубщих региональных справочниках и катлогах

Ваши условия жду в л.с.

7 лет назад
guest_15361502506766
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров