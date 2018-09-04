Здравствуйте. Ищем специалиста, который: 1) проанализирует существующую ситуацию по продажам, с целью ее улучшения. 2) Укажет на недостатки и предложен инструменты их исправления. 3) Укажет фишки для увеличения продаж. ...
Настройка рекламной кампании+отслеживание конверсии в Google Adwords.
Есть сайт alif.shop
В основновном продаем смартфоны. Нужно настроить кампанию именно под них.
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