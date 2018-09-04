Настройка рекламной кампании+отслеживание конверсии в Google Adwords.

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт16 заявок195 просмотров

Есть сайт alif.shop

В основновном продаем смартфоны. Нужно настроить кампанию именно под них. 

Google Ads
7 лет назад
Sayyod
29 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров