SEO оптимизация проекта на европейский регион( ENG ESP FRA DEU)

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт7 заявок150 просмотров

Добрый день, Игорь! Необходим человек с пониманием, как оптимизировать сайт( контент) для европейского региона. Тематика: туризм. Сайт еще не запущен, хотим запустить сразу с мультиязычностью, но только с основными главными страницами,  заполнять контент будем в процессе , по мере продвижения проекта. Речь идет где-то о 12 страницах

7 лет назад
guest_1536149938473
7 лет в сервисе
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7 лет назад

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Нет заявок фрилансеров