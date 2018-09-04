Есть сайт alif.shop В основновном продаем смартфоны. Нужно настроить кампанию именно под них.
SEO оптимизация проекта на европейский регион( ENG ESP FRA DEU)
Добрый день, Игорь! Необходим человек с пониманием, как оптимизировать сайт( контент) для европейского региона. Тематика: туризм. Сайт еще не запущен, хотим запустить сразу с мультиязычностью, но только с основными главными страницами, заполнять контент будем в процессе , по мере продвижения проекта. Речь идет где-то о 12 страницах
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