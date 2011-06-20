Поправить шаблон для Joomla

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1. Сделать шапку, как на скриншотах. Причем желательно таргетировать ее в зависимости от пунктов меню. Предлагаю реализовать ее через место для модуля, в которое потом вставить баннер с этими картинками.

2. Убрать из шапки "Вход" и "Регистрация" - я даже что-то убрал, подскажу где, но я верстать не умею и когда убираю остальное - лезет верстка.

3. Уменьшить отступы. Смотрите на скриншоте: подравнять все 3 столбика по красной линии, уменьшить отступы между блоками и между заголовком блока и подпунктами.

4. Сейчас справа есть блок Неврология: http://imedic.kiev.ua/nevrolog, такие блоки выводятся с помощью mod_latestnews и выводятся свежие наверху. Нужно сделать вывод согласно указанному порядку.