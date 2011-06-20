Поправить шаблон для Joomla

$50
HTML-версткаЗавершен13 заявок275 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Сайт imedic.kiev.ua

1. Сделать шапку, как на скриншотах. Причем желательно таргетировать ее в зависимости от пунктов меню. Предлагаю реализовать ее через место для модуля, в которое потом вставить баннер с этими картинками.

2. Убрать из шапки "Вход" и "Регистрация" - я даже что-то убрал, подскажу где, но я верстать не умею и когда убираю остальное - лезет верстка.

3. Уменьшить отступы. Смотрите на скриншоте: подравнять все 3 столбика по красной линии, уменьшить отступы между блоками и между заголовком блока и подпунктами.

4. Сейчас справа есть блок Неврология: http://imedic.kiev.ua/nevrolog, такие блоки выводятся с помощью mod_latestnews и выводятся свежие наверху. Нужно сделать вывод согласно указанному порядку.

Joomla
12 лет назад
SanderEA
42 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
Slayer_007
Вячеслав 
37 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
12 лет назад
$30
1 день
Быстро и качественно справился с поставленной задачей! Немного проконсультировал. Я доволен :) Планирую сотрудничать в дальнейшем.
Отлично сработались. Все что было указано в ТЗ и ничего болше сделал, получил деньги.
  • Похожие заказы

  • ХТМЛ-верстка

    $40

    Здравствуйте,необходимо сверстать дизайн сайта (только главная) Обязательные требования: 1.Верстка должна быть кроссербраузерной (включая ие 6), редкие версии оперы,хром и сафари. 2.резина 3.Валидная и сео оптимизированная верстка. 4.Совпадение с макетами должно быть 100 % 5.Возможно кое где придется сделать некоторые шрифты подкачкой, ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Верстка макета

    $50

    Здравствуйте,необходимо сверстать дизайн сайта (только главная) Обязательные требования: 1.Верстка должна быть кроссербраузерной (включая ие 6), редкие версии оперы,хром и сафари. 2.резина 3.Валидная и сео оптимизированная верстка. 4.Совпадение с макетами должно быть 100 % 5.Возможно кое где придется сделать некоторые шрифты ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Закончить верстку.

    Закончить верстку - срок завтра вечер. Главная 95% готова. В приложении то что есть, на файлообменнике то что надо. http://zalil.ru/31296194 Приоритет низкой цене. Желательно наличие скайпа голосом. Java script не нужен.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Доделать дизайн Джумла

    $50

    Програме взялся делать поиск и вёрстку, недоделал пропал куда то, сделал только поиск к компоненту, вёрстку несделал по сути осталось немног надо срочно!!!!!!!!!

    HTML-верстка6 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Сверстать 5 страниц

    $100

    Дизайн нарезан и готов к верстке. При необходимости, дизайнер доработает элементы под ваши требования. В дизайне есть интеграция с соцсетями (twitter, facebook, vkontakte). Ссылки на группу при клике на иконку и Like, Нравится, Tweet. Сроки: 1 неделя

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • HTML верстка из PSD шаблона.

    $50

    Нужно сверстать 2 странички сайта из PSD шаблона. Требования: - Кроссбраузерность - Верстка дивами - Валидность W3C - Cемантически правильный код - SEO-оптимизация кода - Оптимизация графики, CSS спрайты - Комментарии блоков (шапка, меню итд.)

    HTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Верстка шаблона под джумлу

    Здравствуйте. Задача сверстать макет под джумлу 1,5 (с интернет магазином виртумарт) Несколько дней назад один фрилансер взялся за задачу, но сегодня отказался. Свои наработки он прислал, если помогут - могу предоставить. Сроки: сегодня-завтра. (сроки горят) Желающие - присылайте в ...

    HTML-верстка7 заявок
    Закрыт
    12 лет назад