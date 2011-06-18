Доделать дизайн Джумла

Нужно сделать очень похожий по дизайну (можно копию) сайт (будет на русском языке) и "натянуть" на joomla http://bit.ly/bu9KgD Обратите внимание на раздел проекты этого сайта Отдельно не нужны дизайн, верстка, программирование. Нужен сайт на выходе. Текст на русском и ...
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Програме взялся делать поиск и вёрстку, недоделал пропал куда то, сделал только поиск к компоненту, вёрстку несделал по сути осталось немног надо срочно!!!!!!!!!
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