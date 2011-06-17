Вёрстка и интеграция shopCMS

Есть PSD интернет магазина, необходимо:

- установить движок

- сверстать и натянуть дизайн.

У нас как видно из макетов ювелирный магазин.

Есть одна особенность, у товаров может быть 2 типа цены: либо цена за штуку, либо цена за пару. Т.е. не связанные друг другом типа, просто если заполнено одно поле, то отображается оно, если другое поле то отображается другое поле.