Прикрутить шаблон для трекера на основе PHPBB

$100
HTML-версткаЗакрыт1 заявка95 просмотров
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Есть сборка трекера на базе PHPBB под названием ppkbb3cker (ppkbb3cker.ru). Есть TorrentPier, вроде как чуть измененный дизайн оного использует rutracker.

Необходимо сделать такое же расположение модулей, ссылок, а также сам шаблон (отображение сообщений и главную) под стать rutracker'а.

PHP
12 лет назад
JohnnyKlebitz
Клебитц 
46 летСингапур
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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