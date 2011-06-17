Прикрутить шаблон для трекера на основе PHPBB

Есть сборка трекера на базе PHPBB под названием ppkbb3cker (ppkbb3cker.ru). Есть TorrentPier, вроде как чуть измененный дизайн оного использует rutracker.

Необходимо сделать такое же расположение модулей, ссылок, а также сам шаблон (отображение сообщений и главную) под стать rutracker'а.