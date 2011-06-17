Прикрутить шаблон для трекера на основе PHPBB

Добрый день, Приглашается к сотрудничеству опытный верстальщик тем (от 20 до 50 у.е) для WordPress. Темы простые (устанавливать на хостинг не нужно, ИЕ6 не требуется, HTML 5 и CSS 3 тоже не нужно) Знание программирования и навыки фотошопа ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть сборка трекера на базе PHPBB под названием ppkbb3cker (ppkbb3cker.ru). Есть TorrentPier, вроде как чуть измененный дизайн оного использует rutracker.
Необходимо сделать такое же расположение модулей, ссылок, а также сам шаблон (отображение сообщений и главную) под стать rutracker'а.
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