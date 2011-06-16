Вставить в джумлу API Яндекс-карту и поправить баг

Вот страница http://demo1.abicon.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=4&Itemid=17

нужно вместо гугл-карты воткнуть яндекс-карту. Код карты сгенерирую сам. От вас только воткнуть чтоб работала.

А также поправить баг виртуал-марта - http://demo1.abicon.ru/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=7&category_id=2&option=com_virtuemart&Itemid=21

при увеличении фото появляется дублежом внизу страницы, и в подписи к картинкам почему то не та кодировка. Баг в файерфоксе.