Верстка сайта

HTML-версткаЗавершен25 заявок381 просмотр
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Требуется сверстать из psd 2 страницы внутренняя и внешняя

Верстка сайта
13 лет назад
audilex
47 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
Выбранный исполнитель
Masterman
53 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
6 дней назад
13 лет назад
$10
2 дня
Работой доволен. буду обращатся
Хороший, позитивный заказчик. Оплату произвел вовремя и в полном объеме. Приятно было сотрудничать.
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