Сделать информер

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Magialink.ru/informer.php/informer.php?p=tmake&n=simple1 вот такой информер, только еще выбор валюты, доллары и гривни. цена интирисует и сроки.
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