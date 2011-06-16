Сделать информер

HTML-версткаЗавершен3 заявки143 просмотра
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Magialink.ru/informer.php/informer.php?p=tmake&n=simple1 вот такой информер, только еще выбор валюты, доллары и гривни. цена интирисует и сроки.

13 лет назад
puchit
53 годаУкраина
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
sajax
35 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
6 лет назад
13 лет назад
$15
1 день
Быстро и качественно сделала работу)) Спасибо
Всё беспроблемно и ништяк)
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