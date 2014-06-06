Требуется HTML-верстка 6 страниц

Натяжка рисованного сайта на Опен карт, настройка галереи и корзины.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте.
Требуется отверстать 6 PSD-макетов - главная и 5 внутренних страниц. Кроссбраузерность: Firefox 2-5, Explorer 6-9, Opera 9-11, Chrome, Safari.
Макеты имеют jQuery элементы, которые также должны быть отверстаны. Не считая jQuery, сами макеты легкие и не имеют каких-либо сложных элементов.
При выборе исполнителя главную роль будут играть сроки и стоимость работы. Опыт также играет роль.
Все 6 макетов Вы можете скачать отсюда - http://narod.ru/disk/16086160001/New.rar.html
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
- Похожие заказы
- $100HTML-верстка24 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $10
Тема создана на основе стандартного шаблона twentyten. Надо пройтись по коду и проверить всё ли правильно, и исправить. Также удалить весь неиспользуемый код и функции. Упростить css, так как много всего со старой темы осталась.Завершен13 лет назад
Добрый день нужна верстка страницы, макет не сложный трех колоночный стандартный. нужно сделать одну страницу до завтра до обеда. Оставляйте данные и приблизительные ценыю.Завершен12 лет назад
- $250
Требуется сверстать около 16 страниц.HTML-верстка35 заявокЗакрыт12 лет назад
Добрый день. Нужно сверстать и поставить на уже существующий сайт новый дизайн. Какие цены? Желательно Украина.HTML-верстка1 заявкаЗакрыт12 лет назад
Верстка макетаЗавершен13 лет назад
Добрый день, есть верстка страниц сайта, необходимо натянуть. просьба отвечать именно в проект с указанием примерной цены и сроков. cms только joomlaHTML-верстка6 заявокЗакрыт13 лет назад
Доброго Всем времени суток! Требуется довести до ума сайт интернет магазина: 1. Слайдер Jquery (установлен, но криво) - поправить, объяснить как менять картинки. 2. "2-й каталог товаров (оптовый) на базе определенного модуля. 3. По мелочи: шрифты, цвета, и т.д. CMS ...HTML-верстка1 заявкаЗакрыт12 лет назад
- $50
Есть полуготовый сайт, при натягивании на CMS часть стилей потерялось по причине иного именования самих стилей или смены вложенности элементов. Надо поправить. дано: исходная верстка (как надо) + сайт( как получилось) на выходе хотелось бы таблицу стилей что ...Завершен13 лет назад
Необходимо сверстать html-шаблон для Outlook (для e-mail рассылки). Картинку и текст предоставим. Сроки сжатые, до завтра. Указывайте в заявке вашу цену.HTML-верстка5 заявокЗакрыт13 лет назад