Требуется HTML-верстка 6 страниц

Здравствуйте.

Требуется отверстать 6 PSD-макетов - главная и 5 внутренних страниц. Кроссбраузерность: Firefox 2-5, Explorer 6-9, Opera 9-11, Chrome, Safari.

Макеты имеют jQuery элементы, которые также должны быть отверстаны. Не считая jQuery, сами макеты легкие и не имеют каких-либо сложных элементов.

При выборе исполнителя главную роль будут играть сроки и стоимость работы. Опыт также играет роль.

Все 6 макетов Вы можете скачать отсюда - http://narod.ru/disk/16086160001/New.rar.html