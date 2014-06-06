Требуется HTML-верстка 6 страниц

HTML-версткаЗавершен12 заявок316 просмотров
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Здравствуйте.

Требуется отверстать 6 PSD-макетов - главная и 5 внутренних страниц. Кроссбраузерность: Firefox 2-5, Explorer 6-9, Opera 9-11, Chrome, Safari.

Макеты имеют jQuery элементы, которые также должны быть отверстаны. Не считая jQuery, сами макеты легкие и не имеют каких-либо сложных элементов.

При выборе исполнителя главную роль будут играть сроки и стоимость работы. Опыт также играет роль.

Все 6 макетов Вы можете скачать отсюда - http://narod.ru/disk/16086160001/New.rar.html

HTML
13 лет назад
mc_janik
53 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
ManticeSC
Диденко 
42 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
16 отзывов(-3)
13 лет назад
$35
2 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Хороший а главное терпеливый заказчик, в связи с сложившейся форсмажорной ситуацией мною были сорваны сроки верстки, на что заказчик проявил терпение и понимание. По моему такое поведение является главным фактором при взамоотношениях заказчик/исполнитель и является этталонным. С Ув. Максим Диденко
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