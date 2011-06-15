Сверстать html-шаблон для e-mail рассылки

Привет всем. Необходима несложная верстка дизайна. ПСД имеются. Главная + несколько однотипных внутренних. Все просто. Жду предложений. НЕ ПИШИТЕ В ЛИЧКУ!!!!!!!!!!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо сверстать html-шаблон для Outlook (для e-mail рассылки).
Картинку и текст предоставим. Сроки сжатые, до завтра.
Указывайте в заявке вашу цену.
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