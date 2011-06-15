Нужно сверстать шаблон для DLE

Добрый день.

Есть вот такой вот сайт www.lonru.ru

Мне очень нравиться его дизайн. Движок длешки уже подготовлен для такого типа структуры.

Нужно просто его сверстать для DLE 9.2 и выше

Нужные разделы:

- главная страница http://lonru.ru/

- внутренний раздел по объектам http://lonru.ru/sale/land/

- и сам объект ТОЛЬКО КАРУСЕЛЬ СНИЗУ и карта будет так же снизу а не отдельным окном открыватся http://lonru.ru/sale/object/82/

все остальное не нужно.

Жду от Вас цены и сроки.