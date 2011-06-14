Поправить верстку

Необходимо в нижней картинке сделать каждый пункт ссылкой (т.е. 8 ссылок), саму картинку лучше взять из файла review-all - она с прозрачным фоном - но верхний логотип убрать (как сделано сейчас), аккуратно расположить весь HTML код, сделать на странице отступ текста справа такой же, как и слева. Плюс поправить код, чтобы не было ошибки у валидатора (кодировку лучше поставить ut8). Архив в приложении. При необходимости есть исходники всех логотипов.